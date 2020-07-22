الإعتداء بالضرب على مدافع بريست وإحراق سيارته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

إعتدى مجهولون على مدافع نادي ​بريست​ الفرنسي ​رونايل بيير​- ​غابرييل​، المعار من نادي ​ماينز​ الألماني، بالضرب وأحرقوا سيارته بالكامل.



وذكر نادي بريست في بيان: "لسوء الحظ، وقعت هذه الحادثة لرجل وصل إلى فنستير قبل أسبوعين فقط. هذه الرسالة الرسمية ستكون الوحيدة من قبل فريق بريست حول هذه القضية". وأضاف البيان: "سيسمح النادي الآن للسلطات بالعمل لإلقاء الضوء على هذا الحادث، في الواقع، في مدينة هادئة مثل مدينتنا، لا ينبغي أن يصبح ذلك أمرا مألوفا".

وإنتقل رونايل بيير- غابرييل إلى صفوف ماينز قادما من موناكو خلال الصيف الماضي، مقابل نحو 5.5 ملايين يورو، لكنه شارك في 8 مباريات فقط مع الفريق الألماني.