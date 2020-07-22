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الإعتداء بالضرب على مدافع بريست وإحراق سيارته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

إعتدى مجهولون على مدافع نادي ​بريست​ الفرنسي ​رونايل بيير​- ​غابرييل​، المعار من نادي ​ماينز​ الألماني، بالضرب وأحرقوا سيارته بالكامل.

وذكر نادي بريست في بيان: "لسوء الحظ، وقعت هذه الحادثة لرجل وصل إلى فنستير قبل أسبوعين فقط. هذه الرسالة الرسمية ستكون الوحيدة من قبل فريق بريست حول هذه القضية". وأضاف البيان: "سيسمح النادي الآن للسلطات بالعمل لإلقاء الضوء على هذا الحادث، في الواقع، في مدينة هادئة مثل مدينتنا، لا ينبغي أن يصبح ذلك أمرا مألوفا".

وإنتقل رونايل بيير- غابرييل إلى صفوف ماينز قادما من موناكو خلال الصيف الماضي، مقابل نحو 5.5 ملايين يورو، لكنه شارك في 8 مباريات فقط مع الفريق الألماني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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