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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعتداء بالضرب على مدافع بريست وإحراق سيارته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
إعتدى مجهولون على مدافع نادي بريست الفرنسي رونايل بيير- غابرييل، المعار من نادي ماينز الألماني، بالضرب وأحرقوا سيارته بالكامل.
وذكر نادي بريست في بيان: "لسوء الحظ، وقعت هذه الحادثة لرجل وصل إلى فنستير قبل أسبوعين فقط. هذه الرسالة الرسمية ستكون الوحيدة من قبل فريق بريست حول هذه القضية". وأضاف البيان: "سيسمح النادي الآن للسلطات بالعمل لإلقاء الضوء على هذا الحادث، في الواقع، في مدينة هادئة مثل مدينتنا، لا ينبغي أن يصبح ذلك أمرا مألوفا".
وإنتقل رونايل بيير- غابرييل إلى صفوف ماينز قادما من موناكو خلال الصيف الماضي، مقابل نحو 5.5 ملايين يورو، لكنه شارك في 8 مباريات فقط مع الفريق الألماني.
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