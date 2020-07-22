محرز ينافس دي بروين وسيلفا على جائزة لاعب العام في مانشستر سيتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
أعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي، عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب هذا الموسم في صفوف النادي بتصويت الجماهير.
وضمت القائمة 3 لاعبين، يتقدمهم النجم الجزائري رياض محرز، والبلجيكي كيفن دي بروين، والإسباني ديفيد سيلفا.
وبرز محرز كواحد من أقوى أسلحة النادي الإنجليزي منذ انطلاق الموسم، حيث شارك في 46 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.
وسيجد محرز منافسة قوية من زميله البلجيكي دي بروين، الذي قدم موسما خرافيا مع الأزرق السماوي، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، وتقديم 22 تمريرة حاسمة، خلال مشاركاته الـ 44 في جميع المسابقات.
وكان البرتغالي برناردو سيلفا قد توج بجائزة الاتحاد الموسم الماضي، بعد حصده 62 ألف من إجمالي الأصوات.
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