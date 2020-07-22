اخبار الرياضه

محرز ينافس دي بروين وسيلفا على جائزة لاعب العام في مانشستر سيتي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محرز ينافس دي بروين وسيلفا على جائزة لاعب العام في مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

أعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي، عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب هذا الموسم في صفوف النادي بتصويت الجماهير.

وضمت القائمة 3 لاعبين، يتقدمهم النجم الجزائري رياض محرز، والبلجيكي كيفن دي بروين، والإسباني ديفيد سيلفا.

Advertisements

وبرز محرز كواحد من أقوى أسلحة النادي الإنجليزي منذ انطلاق الموسم، حيث شارك في 46 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

وسيجد محرز منافسة قوية من زميله البلجيكي دي بروين، الذي قدم موسما خرافيا مع الأزرق السماوي، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، وتقديم 22 تمريرة حاسمة، خلال مشاركاته الـ 44 في جميع المسابقات.

وكان البرتغالي برناردو سيلفا قد توج بجائزة الاتحاد الموسم الماضي، بعد حصده 62 ألف من إجمالي الأصوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محرز ينافس دي بروين وسيلفا على جائزة لاعب العام في مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا