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هاليب تؤكد مشاركتها في دورة براغ الدولية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

قررت الرومانية ​سيمونا هاليب​ المشاركة في ​دورة براغ الدولية​ على الملاعب الترابية في بين العاشر والسادس عشر من آب المقبل.

وأوضحت هاليب عبر فيديو نشر على حساب المنظمين على تويتر "مرحبا بالجميع، أتطلع بفارغ الصبر للمشاركة في دورة المدينة الرائعة براغ، موعدنا في شهر آب".

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وأعلنت هاليب في منتصف تموز الحالي أنها ستشارك في دورة ​باليرمو​ الإيطالية مطلع آب والتي تقام أيضا على الملاعب الترابية وستكون الأولى بعد التوقف جراء تفشي فيروس .

وبدت هاليب مترددة في المشاركة في بطولة فلاشينغ ميدوز بسبب القيود المفروضة بسبب كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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