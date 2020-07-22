هاليب تؤكد مشاركتها في دورة براغ الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

قررت الرومانية ​سيمونا هاليب​ المشاركة في ​دورة براغ الدولية​ على الملاعب الترابية في بين العاشر والسادس عشر من آب المقبل.

وأوضحت هاليب عبر فيديو نشر على حساب المنظمين على تويتر "مرحبا بالجميع، أتطلع بفارغ الصبر للمشاركة في دورة المدينة الرائعة براغ، موعدنا في شهر آب".

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وأعلنت هاليب في منتصف تموز الحالي أنها ستشارك في دورة ​باليرمو​ الإيطالية مطلع آب والتي تقام أيضا على الملاعب الترابية وستكون الأولى بعد التوقف جراء تفشي فيروس كورونا.

وبدت هاليب مترددة في المشاركة في بطولة فلاشينغ ميدوز بسبب القيود المفروضة بسبب كورونا.