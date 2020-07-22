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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاليب تؤكد مشاركتها في دورة براغ الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020
قررت الرومانية سيمونا هاليب المشاركة في دورة براغ الدولية على الملاعب الترابية في بين العاشر والسادس عشر من آب المقبل.
وأوضحت هاليب عبر فيديو نشر على حساب المنظمين على تويتر "مرحبا بالجميع، أتطلع بفارغ الصبر للمشاركة في دورة المدينة الرائعة براغ، موعدنا في شهر آب".
وأعلنت هاليب في منتصف تموز الحالي أنها ستشارك في دورة باليرمو الإيطالية مطلع آب والتي تقام أيضا على الملاعب الترابية وستكون الأولى بعد التوقف جراء تفشي فيروس كورونا.
وبدت هاليب مترددة في المشاركة في بطولة فلاشينغ ميدوز بسبب القيود المفروضة بسبب كورونا.
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