شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الإماراتي يخطف أهلاويا وفلادان يطالب بنجم الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر «مكة» تلقي مترجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مشاري الغامدي عرضا من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم للعمل مترجما ضمن الطاقم الفني للمنتخب الإماراتي بقيادة المدرب الكولمبي خورخي لويس بينتو. وجاء ذلك بعد تواصل أحد المسؤولين بالاتحاد الإماراتي بالمترجم الغامدي وتقديم عرض لمدة 3 أعوام قابلة للزيادة.

وتشير المصادر إلى أن مشاري في طريقه للموافقة على العرض وخوض أول تجربة خارجية بعد تجربته المحلية مع الأهلي التي دامت قرابة الستة أعوام منذ انضمامه للطاقم الفني في عام 2015 واستمر معه حتى اليوم.

وكان الغامدي قد رفض عروضا عدة في وقت سابق من عدد من الأندية المحلية والخليجية.

وعلى صعيد الفريق الأول لكرة القدم، استعان المدير الفني، فلادان ميلويفيتش بهداف فريق درجة الشباب، المهاجم حسين المعيني للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، تمهيدا لإعداده والاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة بجانب السوري عمر السومة، وذلك لسد النقص الذي يعانيه الفريق في الهجوم، خصوصا بعد فسخ المهاجم الآخر ديجانيني تفاريس عقده مع النادي ليصبح المعيني أحد الأسماء الشابة التي ستعوض غياب ديجانيني.

يذكر أن تدريبات الفريق شهدت أخيرا انضمام البرازيلي جوزيف دي سوزا، فيما تبقى انضمام الجزائري يوسف بلايلي.