نشيلي محترفا بالشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت إدارة الفئات السنية بنادي الشباب اصطياد المواهب في مختلف الأعمار، حيث وقعت أمس الأول عقدا احترافيا مع لاعب المحور عبدالرحمن نشيلي (18 عاما) لمدة 3 سنوات، يمثل خلالها اللاعب فريق درجة الشباب بالنادي، وذلك بعد الاتفاق مع إدارة ناديه السابق، الوطن.

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