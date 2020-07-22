شكرا لقرائتكم خبر الرائد يمهل الهلال أسبوعين لإسقاط الشهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمهلت إدارة نادي الرائد نظيرتها في الهلال أسبوعين لحسم انتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم صالح الشهري بصفة رسمية بعد أن تم تجديد إعارة اللاعب للهلال حتى نهاية الموسم الحالي.

وطبقا لمصادر «مكة» فإن تحركات ناديي النصر والأهلي لضم اللاعب لم تظهر خلال اليومين الماضيين فقط، بل إنهما رصدا اللاعب منذ فترة طويلة، إذ إن الاتصالات كانت قائمة من قبل النصر والأهلي مع نادي الرائد، إلا أن الأخير كان يتمسك بأن الأولوية في انتقال لاعبه الشهري بصفة نهائية ستكون للهلال اعتمادا على اتفاق أدبي بين الجانبين.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الهلال والرائد بعد أن رفض الأخير عرض الهلال بإسقاط عدد من لاعبيه للرائد مقابل تخليه عن الشهري، مبديا حاجته الماسة للسيولة المالية في الفترة الحالية وليس لعدد من اللاعبين في ظل سريان عقد لاعبه الشهري معه لموسمين مقبلين.

على صعيد آخر، وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي مقاعد مدرجات منشأة الرائد الجديدة إلى جانب الساعة الالكترونية، وذلك في حمولتين قادمتين من إيطاليا وإسبانيا.

وينتظر الرائديون اكتمال تجهيزات المنشأة وتسلمها من قبل وزارة الرياضة بشكل رسمي بعد أن يتم تسليم المشروع من قبل الشركة المقاولة.