الوسائل تهزم الهلال في منافسة ملعب الجامعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون أمام شركة الوسائل السعودية للدعاية والإعلان التي ظفرت بملعب جامعة الملك سعود بعقد يمتد لـ10 سنوات، أوجه استثمارية كبرى من خلال استضافة التنظيمات الرياضية والشبابية المختلفة التي تشهدها المملكة إلى جانب برامج الترفيه بالتعاون مع هيئة الترفيه، وذلك عقب انتهاء عقد الهلال الحالي.

وبعد منافسة مع شركة الهلال الاستثمارية، فازت شركة الوسائل بتشغيل الملعب مقابل 230 مليون ريال سعودي (61.3 مليون دولار) بواقع 23 مليون ريال سنويا بالإضافة إلى مليونين كتكلفة صيانة الملعب و1.2 مليون رسوم الكهرباء والمياه والإنترنت.

وكان مدير جامعة الملك سعود بدران العمر وقع أمس بقاعة التشريفات بالجامعة، العقد الاستثماري للملعب مع شركة الوسائل، والذي يبدأ بعد انتهاء العقد الحالي وبعد إجراءات تسلم الموقع.

أولى الخطوات

وستكون أولى خطوات الشركة الاستثمارية هي التواصل مع إدارة نادي الهلال لتوقيع عقد شراكة جديد بعد أن اقتربت بشكل كبير من توقيع شراكة مع نادي النصر، وذلك لتعزيز استثماراتها من خلال قطبي العاصمة، إلى جانب نادي الشباب الذي يعد الأقل حظوظا في التوقيع نظير قلة جماهيريته مقارنة بناديي الهلال والنصر.

كما ستلجأ شركة الوسائل لإبرام عدد من العقود العالمية والدولية في التنظيمات الرياضية كاستضافة فرق البيسبول والكريكت وجلب عدد من السياح الأجانب، إلى جانب تنظيم بطولات قصيرة المدة الزمنية للأندية والمنتخبات العالمية، ولا سيما التي تكون في شهر يناير من كل عام، حيث تتوقف النشاطات الرسمية.

الهلال أضاء الملعب

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وكان الهلال امتلك عقد تشغيل الملعب لمدة 3 سنوات، وخلال هذه الفترة، أنفق 19,5 مليون ريال، حيث دفع مبلغ 12 مليون ريال قيمة تعديلات على الملعب، إلى جانب قيمة العقد السنوية المحددة بـ 2,5 مليون ريال.

كما أن هاشتاق ملعب الجامعة حل في المرتبة الخامسة عالميا بحسب التحليل الرقمي والمتابعة من قبل نادي الهلال وفقا لمصادر مطلعة لـ«مكة». وهو ما عزز حضور الملعب لدى مسؤولي الجامعة وشجعهم لفتح مزيد من الاستثمارات.

الفوزان: الدولة الرابح الأكبر

وصف المحلل الاقتصادي عبدالله الفوزان استثمار جامعة الملك سعود للملعب بالأمر الإيجابي الذي يدعم توجه الدولة لاستثمار القطاعات الحكومية والتعليمية.

وقال في تصريحات فضائية للعربية «مبادرة جامعة الملك سعود باستثمار الملعب فتحت المجال لكي تتحقق فوائد كبيرة في الاستثمار، ولا سيما أن تكلفة إنشاء الملعب بلغت 215 مليون ريال، وعقد شركة الوسائل الحالي بلغ 230 مليون ريال، إضافة إلى عقود الصيانة ورسوم الكهرباء والمياه، بخلاف العقد السابق مع الهلال، والجامعة بهذا المشروع كأنها تسترد قيمة الملعب وتربح في أقل من 10 سنوات، وهذا يعد استثمارا كبيرا ومميزا والرابح الأكبر هي الدولة من خلال ملعب جامعة الملك سعود، كما أن استنساخ تجربة جامعة الملك سعود يبدو ممكنا في بقية الجامعات السعودية الأخرى».

ملعب جامعة الملك سعود