شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يؤجل ملف التعاقدات المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت هذه الخطوة بهدف توحيد الجهود للتركيز على مجموعة اللاعبين الحاليين لإنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي تبقى منه 8 جولات.
كما ينتظر الفريق هدف مهم يريد جميع منسوبي النادي تحقيقه وهو كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعدما وصل الفريق إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه نظيره فريق الشباب وفي زمان ومكان لم يحددا من قبل الاتحاد العربي حتى الآن.
وكانت هذه البطولة قد توقفت عند انقضاء دور الثمانية كحال جميع المسابقات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، ومن المنتظر تهيئة الفرق لاستكمالها خلال الأسابيع المقبلة.
من جهة أخرى يختتم الاتحاد معسكره الإعدادي الحالي بمدينة أبها السبت المقبل ليكون بذلك قد أتم 20 يوما، حيث سيكون آخر اللقاءات الودية في المعسكر أمام ضمك مساء غد.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يؤجل ملف التعاقدات المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.