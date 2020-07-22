شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يؤجل ملف التعاقدات المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجلت إدارة نادي الاتحاد بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القد بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي فكرة التعاقد مع لاعبين محليين خلال الفترة الحالية.

وجاءت هذه الخطوة بهدف توحيد الجهود للتركيز على مجموعة اللاعبين الحاليين لإنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي تبقى منه 8 جولات.

كما ينتظر الفريق هدف مهم يريد جميع منسوبي النادي تحقيقه وهو كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعدما وصل الفريق إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه نظيره فريق الشباب وفي زمان ومكان لم يحددا من قبل الاتحاد العربي حتى الآن.

وكانت هذه البطولة قد توقفت عند انقضاء دور الثمانية كحال جميع المسابقات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، ومن المنتظر تهيئة الفرق لاستكمالها خلال الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى يختتم الاتحاد معسكره الإعدادي الحالي بمدينة أبها السبت المقبل ليكون بذلك قد أتم 20 يوما، حيث سيكون آخر اللقاءات الودية في المعسكر أمام ضمك مساء غد.