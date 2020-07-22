الرائد والفيصلي يلاحقان الجبيري

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وقد مثل اللاعب فريق نادي جدة لثلاثة مواسم، كما وصف في هذا الموسم بأحد أبرز لاعبي الفريق كأكثر اللاعبين مشاركة، حيث غاب عن لقاءين فقط بسبب الإيقاف مرة وبسبب الإصابة مرة أخرى.
وبات خروج اللاعب وشيكا من ناديه الحالي، ولا سيما أن انتقاله سيكون حرا بسبب دخوله فترة الأشهر الستة الحرة الأخيرة من عقده الاحترافي.
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