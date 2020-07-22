الرائد والفيصلي يلاحقان الجبيري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخل ناديا الفيصلي والرائد في سباق للظفر بخدمات مدافع فريق نادي جدة حسن الجبيري الذي يبلغ من العمر 27 عاما ويشغل خانة الظهير الأيمن.

وقد مثل اللاعب فريق نادي جدة لثلاثة مواسم، كما وصف في هذا الموسم بأحد أبرز لاعبي الفريق كأكثر اللاعبين مشاركة، حيث غاب عن لقاءين فقط بسبب الإيقاف مرة وبسبب الإصابة مرة أخرى.

وبات خروج اللاعب وشيكا من ناديه الحالي، ولا سيما أن انتقاله سيكون حرا بسبب دخوله فترة الأشهر الستة الحرة الأخيرة من عقده الاحترافي.