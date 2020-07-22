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الرائد والفيصلي يلاحقان الجبيري

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- بواسطة أيمن الوشواش - دخل ناديا الفيصلي والرائد في سباق للظفر بخدمات مدافع فريق نادي جدة حسن الجبيري الذي يبلغ من العمر 27 عاما ويشغل خانة الظهير الأيمن.

وقد مثل اللاعب فريق نادي جدة لثلاثة مواسم، كما وصف في هذا الموسم بأحد أبرز لاعبي الفريق كأكثر اللاعبين مشاركة، حيث غاب عن لقاءين فقط بسبب الإيقاف مرة وبسبب الإصابة مرة أخرى.

وبات خروج اللاعب وشيكا من ناديه الحالي، ولا سيما أن انتقاله سيكون حرا بسبب دخوله فترة الأشهر الستة الحرة الأخيرة من عقده الاحترافي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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