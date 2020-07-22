شكرا لقرائتكم خبر اتحاد الطائرة يقوي أندية النخبة ونهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام للاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالعزيز القرناس أن الأندية المشاركة في مسابقتي النخبة ونهائي الكأس يحق لها الاستعانة بلاعبين من أندية أخرى على أن يتم إدراج ذلك في الاتفاقية المبرمة بين الناديين واللاعب.

وبين أنه بإمكان الأندية المتأهلة لمسابقتي النخبة والكأس الاستعانة بلاعبين اثنين سعوديين أو لاعب أجنبي واحد والآخر سعودي على أن تكون الاستعانة من الداخل، بحيث يبقى اللاعب الذي تمت الاستعانة به مسجلا في كشوفات التسجيل الخاصة بناديه الأصلي ويعود للعب مع ناديه بعد انتهاء فترة الاستعانة مباشرة.

وقال القرناس «لا يسمح للاعب الذي تمت الاستعانة به، بالمشاركة إلا بعد صدور الموافقة الرسمية من الاتحاد والتصديق على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين»، مفيدا بأنه يحق للنادي الاستعانة بلاعب آخر بديل في حالة إصابة اللاعب المستعان به سواء قبل أو أثناء البطولة، ويكون ذلك بعد تقديم النادي تقريرا طبيا من مستشفى معتمد على أن يعود اللاعب المصاب إلى ناديه الأصلي بعد استبداله.

كما أكد القرناس أنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بنصوص الاتفاقية المبرمة بينهم وفي حالة الاختلاف يتم الرفع للاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وأفاد بأنه لا يحق للنادي المستعين بلاعب، إصدار عقوبة بحقه عند تجاوزه فترة الاستعانة، كما لا يحق للنادي المستعين بلاعب، إعارته إلى ناد آخر في بطولتي النخبة والكأس، وأن اللاعب الذي يوقع اتفاقية استعانة لأكثر من ناد يحرم من المشاركة ويبقى في ناديه الأصلي ويلتزم النادي الأصلي للاعب بتسهيل إجراءات الاستعانة للنادي طالب الاستعانة، في حين تسري جميع اللوائح الصادرة من وزارة الرياضة واتحاد اللعبة على اللاعب المستعان به.