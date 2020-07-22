شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الدورى لن ينتهى قبل شهر نوفمبر بسبب الكأس وبطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن بطولة الدورى العام لن تنتهى قبل شهر نوفمبر القادم بسبب مباريات كأس مصر وبطولة أفريقيا.

وأضاف خالد الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: أن اللجنة الخماسية كانت واخدة قرار بإلغاء الدورى لكن الدولة أصرت على استكماله، فأصبح قرار دولة".

وأتابع خالد الغندور: "النهاردة اللجنة الخماسية وضعت جدول عودة الدورى بداية من المباريات المؤجلة و4 جولات من الدور التانى، لكن أنا مش عارف إزاى الدورى هيخلص والأهلى والزمالك وبيراميدز عنده ماتش في أفريقيا في نهاية سبتمبر المقبل والعودة 2 أكتوبر والنهائى 11 أكتوبر يعنى لحد 15 أكتوبر مفيش ليهم دورى، فصعب جدا يخلص قبل شهر نوفمبر المقبل".

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وكشف خالد الغندور: أنه سعيدا جدا لعودة النشاط الرياضى ويا ريت النجوم تتكلم في الكورة بدل كل واحد طالع يقولى ريال مدريد فاوضنى، ومين عرض عليا شوال فلوس علشان أمضى للنادى الفلانى".

وعن مباراة بيراميدز، أكد خالد الغندور: "طارق حامد عنده شد مش هيشارك بكرة في مباراة الزمالك وبيراميدز ومعاه مصطفى فتحى، والمباراة تقيلة جدا هتبين استعداد كلا الفريقين لبطولات أفريقيا".