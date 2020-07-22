شكرا لقرائتكم رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية يطالب الأندية بتقليل عدد المباريات الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، إنه سيتم اجراء مسحات للاعبي الإنتاج الحربي المصابين بكورونا غدا وبعد 10 أيام سنعيد المسحات مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "الدرجة التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: صرفنا علاج لـ18 لاعبا المصابين بكورونا في الانتاج الحربي، مضيفا: نتواصل مع مسئولي الانتاج الحربي للترتيب بشأن المصابين بكورونا من أجل تخطي هذه الأزمة.

استطرد: ما حدث للإنتاج الحربي من اصابات حالة استثنائية وجميع الأندية الأخرى حالاتها سلبية، مؤكدا أن نتائج مسحات كورونا الزمالك وبيراميدز والمصري جاءت سلبية بالكامل.

أكمل: مستمرين أسبوعين في اجراء مسحات كورونا وننسق مع الأندية لخضوع كل المتخلفين عن إجراء المسحات للمسحة.

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اختم حديثه: أطالب بتقليل عدد المباريات الودية ويفضل ولو تلعب مباراة واحدة كل أسبوع خشية من انتشار فيروس كورونا.