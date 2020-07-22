شكرا لقرائتكم السقا: 5 أشخاص غادروا معسكر المصري للاشتباه بكورونا.. وألغينا الوديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بالمصري، أن المعسكرات المغلقة بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا بسب التجمعات خاصة مع وجود 3 فرق بنفس الفندق.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: هناك 5 أشخاص خرجوا من معسكر المصري المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا وتوجهوا إلى بورسعيد.

تابع: أفضل لاعبين تتمرن هي من أصيبت بالكورونا، وقمنا بالغاء المباريات الودية وننتظر نتيجة المسحة المقبلة لتحديد مصير المعسكر الحالي.

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أشار: اللاعبين ظهر عليهم القلق والارتباك بعد وجود حالات ايجابية مصابة بفيروس كورونا، مضيفا أنهم قاموا بتخفيف التدريبات واكتفوا بخوض تدريب واحد في اليوم.

أضاف: وجود 4 أيام بين كل مباراة بجدول الدوري أراها جيدة للغاية.