شكرا لقرائتكم صالح جمعة ينشر صورة جماعية للاعبي الأهلي خلال تدريبات "الجيم" بملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلي، صورة جماعية للاعبي الفريق الأحمر خلال خوضهم فقرة تدريبات داخل صالة " الجيم " بملعب مختار التتش ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز و تواجد برفقته أيمن أشرف و مروان محسن و محمد محمود و وليد سليمان و رمضان صبحي، أحمد الشيخ و أحمد فتحي و ياسر إبراهيم و محمد متولي ومحمد فخري"



الاهلى

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الأهلي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص السويسري على الاستقرار على بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريق الودية أمام سموحة بعد غدٍ الجمعة، فيما شارك أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للأهلي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد تخلصه من آثار الإجهاد العام الذي أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء.

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ويخوض الأهلي أولى تجاربه الودية بعد فترة التوقف، الجمعة المقبلة، أمام سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، ويواصل الأهلي استعداداته لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاعبو الأهلي المسحة الطبية الخامسة، قبل بداية المران الجماعي للفريق، وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الخامسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية، وكان الأهلي قد أجرى أربع مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها جميعًا سلبية.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك في أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.