شكرا لقرائتكم كارتيرون يسلم حماية عرين الزمالك لـ محمود جنش خلال مباريات الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على محمود جنش حارس مرمى الفريق، فى مباريات بطولة الدورى الممتاز، وذلك إلى جانب محمد أبو جبل حارس الفريق الذى تولى حراسة المرمى بشكل أساسى خلال فترة إصابة جنش الذى عاد للمشاركة مع الأبيض مؤخراً فى مواجهة سموحة الودية التى جاءت بمعسكر الفريق ببرج العرب.

وينوى كارتيرون، منح الفرصة لجنش عقب تجهيزه بأفضل صورة خلال الفترة الحالية، بعدما شارك فى الشوط الثانى لمباراة سموحة الودية حيث تم وضع برنامجا له من أجل العودة لحراسة عرين الفريق الأبيض، خاصة فى ظل حاجة الفريق الأبيض إلى خبراته خاصة مع اقتراب منافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا حيث يرتبط الأبيض بمواجهة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

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فيما قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، نقل مواجهة وادى دجلة الودية التى ستقام يوم 26 من شهر يوليو الجارى، من ملعب النادى إلى أحد ملاعب فنادق مدينة السادس من أكتوبر، حيث سيشهد مقر نادى الزمالك انعقاد الجمعية العمومية العادية التى ستقام على مدار يومى 26 و 27 من شهر يوليو الجارى، وتم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء حيث تأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الادارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا.

ويتواجد الزمالك حاليا فى معسكر مغلقا بمدينة برج العرب حيث انطلق يوم الخميس قبل الماضى وينتهى غدا الخميس ، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى سيخوض الفريق الأبيض فى مستهل عودتها مواجهة المصرى البورسعيدى، وذلك يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، التى تأتى بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا حيث يخوض الفريق الأبيض استعداداته لتلك المواجهة من خلال خوض مجموعة من المباريات الودية.