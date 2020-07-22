شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي: نعول على مسحة الأربعاء المقبل بشأن حالة المصابين بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي، عن أن فريقه أجرى مسحة كورونا قبل السفر إلى معسكر شرم الشيخ بـ24 ساعة وجاءت جميع النتائج سلبية.

قال في تصريحات لبرنامج "الدرجة التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: أحد لاعبي الإنتاج اشتكى من اعياء في معسكر الفريق كما اشتكى من فقدان حاسة التذوق وبعد اجراء مسحة كوررونا جاءت النتيجة ايجابية لذا قررنا الغاء المعسكر.

تابع: أجرينا مسحة يوم الاثنين وجاءت النتائج باصابة 15 لاعب و3 من أفراد الجهاز الفني ، مشيرا: هناك مسحة غدا لجميع اللاعبين الذين جاءت عيناتهم سلبية وبعد غد للاعبين الذين جاءت عيناتهم ايجابية.

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أوضح أن جميع المصابين بكورونا تم عزلهم في منازلهم وسنقوم باجراء مسحات جديدة لهم، مشددا على أنهم يراهنون على تفهم اللجنة الخماسية لاداراتحاد الكرة ، لموقفنا بعد وجود 18 حالة في صفوف الفريق، وبالتأكيد سيراعون هذه الظروف.

أردف: المسحة الأخيرة التي نعول عليها بشأن نتائج اللاعبين يوم الأربعاء المقبل، لتحديد موقف المصابين بكورونا.