مصطفى فتحي وكريم بامبو يواصلان تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي

شكرا لقرائتكم مصطفى فتحي وكريم بامبو يواصلان تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواصل مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم الزمالك تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعبان في الفترة الحالية، وتماثل فتحي وبامبو للشفاء من فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية قبل الانضمام للمعسكر الحالي للفريق والمقام ببرج العرب بالإسكندرية في إطار استعدادت الفريق لاستئناف النشاط الرياضي.
ويحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على الدفع باللاعبين بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية لتجهيزهما للمباريات المقبلة.
فيما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خوض الفريق تدريبا صباحيا غدا الخميس في معسكره الحالي ببرج العرب، وذلك علي الرغم من خوض الفريق مباراة ودية مساء غدا امام بيراميدز على ملعب برج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يكون التدريب الصباحي خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة الودية مساء غد.
بينما خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال المعسكر المغلق للفريق بالإسكندرية، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي، وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الجوانب الفنية والخططية بالإضافة إلى تدريبات الكرة الطائرة بالقدم.
واختتم المدير الفني للزمالك التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين عبارة عن مباراة ودية مصغرة بين فريقين استعدادا لمباراة بيراميدز الودية المقرر لها غدا الخميس باستاد برج العرب، وذلك بعد الغاء المباراة الودية التي كانت مقرر لها اليوم امام طلائع الجيش بسبب إصابة عمرو جمال لاعب الطلائع بفيروس كورونا.
فيما خاض طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية التي يخضع لها في الفترة الحالية من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، وتعرض حامد للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الأحد الماضي ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي.
واطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على جاهزية اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بعدما أصبح جاهزا للمشاركة في المران.
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