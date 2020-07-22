شكرا لقرائتكم كارتيرون يقرر خوض الزمالك تدريبا صباحيا غدا في معسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خوض الفريق تدريبا صباحيا غدا الخميس في معسكره الحالي ببرج العرب، وذلك علي الرغم من خوض الفريق مباراة ودية مساء غدا امام بيراميدز على ملعب برج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يكون التدريب الصباحي خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة الودية مساء غد.

كان الزمالك قد فاز على سموحة 5-1 الأحد الماضي في أولى مبارياته الودية خلال معسكره ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيما خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال المعسكر المغلق للفريق بالإسكندرية، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي، وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الجوانب الفنية والخططية بالإضافة إلى تدريبات الكرة الطائرة بالقدم.

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واختتم المدير الفني للزمالك التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين عبارة عن مباراة ودية مصغرة بين فريقين استعدادا لمباراة بيراميدز الودية المقرر لها غدا الخميس باستاد برج العرب، وذلك بعد الغاء المباراة الودية التي كانت مقرر لها اليوم امام طلائع الجيش بسبب إصابة عمرو جمال لاعب الطلائع بفيروس كورونا.

فيما خاض طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية التي يخضع لها في الفترة الحالية من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، وتعرض حامد للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الأحد الماضي ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي.

واطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على جاهزية اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بعدما أصبح جاهزا للمشاركة في المران.