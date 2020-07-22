شكرا لقرائتكم ياسر ريان: فايلر عامل حالة في الأهلى.. والكرة في مصر علاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان نجم الأهلى السابق، أن تمسك إدارة النادى الأهلى بالتجديد مع السويسرى رينيه فايلر أكبر دليل على نجاح المدرب مع الفريق الأحمر.

وقال ياسر ريان فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "إن فايلر عامل حالة كبيرة في الأهلى معندوش نجم اللى بيتعب بيلعب واللى بيقصر بيكون بره وكمان مش عنيد وبيدى فرص تانية زى ما شوفنا مع صالح جمعة"

وأضاف نجم الأهلى السابق: "فايلر ماشى كويس جدا في الدورى وأعتقد أنه حسمه، ولكن بطولة أفريقيا دى الأهم حاليا عندنا كلنا وجماهير الأهلى منتظرها من فترة، فلو توج بها هيكون إنجاز كبير لن ينساه، وهو قادر على ذلك".

وتابع باسر ريان، ان الكرة في مصر علاقات وليست إمكانيات، بدليل توزيع المناصب على أشخاص معينة، وعدم إتاحة الفرصة للآخرين، فعندك علاقات كويسة مع المسئولين هتمسك وهتشتغل مفيش يبقى هتتفرج".

Advertisements

وأشاد ياسر ريان بمنظومة النادي الأهلي، قائلا: مجلس إدارته يمنح الاختصاصات للعاملين داخله ولا يتدخل من قريب أو بعيد وهو ما يكون سبباً في النجاح بالنهاية.

وكشف ياسر ريان: "تلقيت 3 عروض خلال مسيرتى مع الأهلى كان أبرزها سبورتنج لشبونة بالإضافة إلى كايزرسلاوترن والهلال السعودى".

وأوضح نجم الأهلى السابق، أن العروض التي تلقاها جاءت في أوقات صعبة للأهلى بعد فترة من اهتزاز المستوى، فكان صعب ارحل إلى البرتغالى في هذا التوقيت، وجالى أنا وسمير كمونة كايزرسلاوترن الألماني، فالأهلى نجح في اتفاقه على رحيل كمونة، ولكن فشل مفاوضاتى، وأخيرا جاء الهلال السعودى".