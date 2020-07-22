شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الجوهرى رفض التعاقد مع عبيدى بيليه للأهلى وقال لا يصلح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن الكابتن محمو د الجوهرى رفض التعاقد مع النجم الغانى السابق عبيدى بيليه أثناء قيادته للنداى الأهلى.

وأضاف خالد الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: أن الأهلى كان يواجه فريق من بنين وكان فيه لاعب قصير كان ماسك لاعيبه الأهلى ترقيص وكبارى، فلاعبى الأهلى راحوا قالوله نشتريه للأهلى، لكن الجوهرى رفض وقال دا لاعب قصير ولا يصلح للأهلى وطلع اللاعب ده عبيدى بيليه اللى أخد أحسن لاعب فى أفريقيا 3 مرات.

وأوضح نجم الزمالك السابق، أن اللجنة الخماسية كانت واخدة قرار بإلغاء الدورى لكن الدولة أصرت على استكماله، فأصبح قرار دولة".

وأتابع خالد الغندور: "النهاردة اللجنة الخماسية وضعت جدول عودة الدورى بداية من المباريات المؤجلة و4 جولات من الدور التانى، لكن أنا مش عارف إزاى الدورى هيخلص والأهلى والزمالك وبيراميدز عنده ماتش في أفريقيا في نهاية سبتمبر المقبل والعودة 2 أكتوبر والنهائى 11 أكتوبر يعنى لحد 15 أكتوبر مفيش ليهم دورى، فصعب جدا يخلص قبل شهر نوفمبر المقبل".

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وكشف خالد الغندور: أنه سعيدا جدا لعودة النشاط الرياضى ويا ريت النجوم تتكلم في الكورة بدل كل واحد طالع يقولى ريال مدريد فاوضنى، ومين عرض عليا شوال فلوس علشان أمضى للنادى الفلانى".

وعن مباراة بيراميدز، أكد خالد الغندور: "طارق حامد عنده شد مش هيشارك بكرة في مباراة الزمالك وبيراميدز ومعاه مصطفى فتحى، والمباراة تقيلة جدا هتبين استعداد كلا الفريقين لبطولات أفريقيا".