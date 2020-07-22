شكرا لقرائتكم ثنائية لنادي أحد أمام أهلي جدة ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر أهلي جدة أمام ضيفه أحد بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأربعاء على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، سجل أحد الناشط بدوري الدرجة الأولى هدفه الأول عبر شهاب زغلامي بالدقيقة 75، قبل أن يضيف زميله محمد المطوع الهدف الثاني بالدقيقة 80، لينتهي اللقاء بفوز أحد على مضيفه الأهلي (2-0).
كانت هذه تفاصيل خبر ثنائية لنادي أحد أمام أهلي جدة ودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.