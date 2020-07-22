شكرا لقرائتكم ثنائية لنادي أحد أمام أهلي جدة ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر أهلي جدة أمام ضيفه أحد بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأربعاء على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، سجل أحد الناشط بدوري الدرجة الأولى هدفه الأول عبر شهاب زغلامي بالدقيقة 75، قبل أن يضيف زميله محمد المطوع الهدف الثاني بالدقيقة 80، لينتهي اللقاء بفوز أحد على مضيفه الأهلي (2-0).