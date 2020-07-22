شكرا لقرائتكم الفتح يهزم النصر بثلاثية في مباراة ودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر فريق النصر أمام ضيفه الفتح 1-3 في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن استعدادتهما لاستئناف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنهى النصر الشوط الأول ضد الفتح لصالحه بهدف دون مقابل سجله بالدقيقة 18، وفي الشوط الثاني نجح الفتح في تعديل النتيجة عبر مروان سعدان بالدقيقة 53 قبل أن يضيف زميله نواف البوشل بعدها بدقيقتين هدف التقدم (1-2) للنموذجي، ليختتم محمد مجرشي ثلاثية فريقه في الدقيقة 81.

ويستعد النصر لاستئناف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر الهلال.