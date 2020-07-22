بعد استئناف الدوري في بداية أغسطس.. مواعيد وملاعب مباريات الأهلي والزمالك بالدوري ولقاء القمة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات دوري WE المصري المقرر استئنافه في السادس من أغسطس المقبل بالجولات المؤجلة.

وأعلنت الجبلاية اليوم الأربعاء جدول مواعيد الجولات المؤجلة بجانب مباريات الجولات الـ 19، 20، 21 و22 بعد الحصول على الموافقات الأمنية وتحديد ملعبي المصري وأسوان. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي والزمالك والملاعب التي ستقام علهيا:

الأهلي

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة جمعهم بعد خوض 17 جولة (حقق الفوز في 16 وتعادل في مباراة واحدة).

يخوض الأهلي مباراته المؤجلة ضد إنبي (الجولة الـ15) على ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم التاسع من أغسطس المقبل.

الجولة الـ19

يلتقي الأهلي مع الإنتاج الحربي على ستاد السلام.

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم 14 أغسطس.

الجولة الـ20

يواجه الأهلي نظيره أسوان على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم 17 أغسطس.

الجولة الـ21

يلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة القمة التي ستقام على ملعب ستاد القاهرة.

المباراة ستقام في تمام التاسعة مساء يوم 22 أغسطس.

الجولة الـ22

يستضيف الأهلي نظيره الجونة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم 26 أغسطس.

Advertisements

الزمالك

يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب دوري we المصري برصيد 31 نقطة جمعهم بعد خوض 16 جولة (حقق الفوز في 9 مباريات، تعادل في أربعة وخسر في 3).

المؤجلات

*يفتتح الزمالك مباريات العودة، حيث يلتقي مع المصري في مباراة الجولة الـ14 المؤجلة.

تقام المباراة في تمام الثامنة مساء السادس من أغسطس المقبل على ملعب الجيش باستاد برج العرب.

*يخوض الزمالك مباراة أخرى أمام الاتحاد السكندري مؤجلة من الاسبوع الـ18 على ملعب الجيش ببرج العرب.

تقام المباراة في التاسعة مساء العاشر من أغسطس.

الجولة الـ19

يلتقي الزمالك مع مصر للمقاصة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

تقام المباراة في تمام الثامنة مساء الخامس عشر من أغسطس.

الجولة الـ20

يحل الزمالك ضيفًا على نادي اف سي مصر في ستاد الكلية الحربية.

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم 18 أغسطس.

الجولة الـ21

يستضيف الزمالك غريمه الأهلي على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

المباراة ستقام في تمام التاسعة مساء يوم 22 أغسطس.

الجولة الـ22

يحل الزمالك ضيفًا على المقاولون العرب في ستاد السلام.

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم 27 أغسطس.