الأهلي يحدد توقيت مواجهة سموحة بمستهل مباريات الإعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - ريهام حمدي:
أعلن النادي الأهلي عن الإتفاق مع نادي سموحة على إقامة مواجهة الفريقين ضمن مرحلة الإعداد لاستئناف دوري we الممتاز، في السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل.
واتفق الأهلي وسموحة في وقت سابق على تأجيل مواجهة الفريقين لمدة 24 ساعة لتكون مستهل انطلاقة قناة النادي بمرحلة التجديدات التي تطرأ عليها في الفترة الحالية.
وتقرر أن تقام المباراة في السادسة من مساء الجمعة على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، حيث ستكون أول مباريات إعداد الفريق قبل عودة النشاط المحلي.
توقف نشاط كرة القدم في مصر منذ مارس الماضي جراء جائحة فيروس كورونا التي دفعت بالسلطات في البلاد لإيقاف النشاط قبل أن يتقرر عودة الرياضة الاحترافية بقرار من وزارة الرياضة.
ويستهل الأهلي مبارياته الرسمية في 9 أغسطس بخوض المباراة المؤجلة من بطولة دوري we الممتاز أمام انبي على ستاد القاهرة الدولي.
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