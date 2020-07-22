مران الأهلي.. جلسة فايلر وبادجي.. وعودة أجايي.. وتقسيمة قوية في التتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبدالقادر سعيد:

عقد المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر على هامش مران الفريق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الشهر المقبل.

وحرص فايلر بالاجتماع مع المهاجم السنغالي لشرح بعض الأمور الفنية المطلوبة منه خلال الفترة المقبلة، ضمن سلسلة اجتماعات فردية للمدرب مع بعض اللاعبين.

وشهد المران عودة النيجيري جونيور أجايي من جديد للمشاركة بصورة طبيعية بعد أن اكفتى بتدريبات خفيفة أمس الثلاثاء لشعوره بإجهاد.

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وتخلص أحمد الشيخ جناح الفريق الهجومي من أثار الإجهاد العام التي ضربته مؤخرا وأبعدته عن التدريب كما حدث لجونيور أجايي.

وخصص مدرب الأحمال توماس بينكيل فقرات تدريبية بدنية قوية ومتنوعه للاعبين من أجل إعدادهم للمعترك المحلي والإفريقي في الفترة المقبلة.

وقرر رينيه فايلر عمل تقسيمة قوية بين اللاعبين في ملعب مختار التتش حيث قسم الفريق إلى ثلاثة مجموعات وأجرى بينهم التدريبات على جزء من الملعب.