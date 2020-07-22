مران الزمالك.. تأهيل حامد وبامبو وفتحي.. وتدريب صباحي قبل ودية بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال المعسكر المغلق للفريق بالإسكندرية، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.
وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الجوانب الفنية والخططية بالإضافة إلى تدريبات الكرة الطائرة بالقدم.
واختتم المدير الفني للزمالك التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين استعدادا لمباراة بيراميدز الودية المقرر لها غدا الخميس باستاد برج العرب.
وعلى هامش المران خاض طارق حامد لاعب وسط الزمالك المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية التي يخضع لها في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وتعرض حامد للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الأحد الماضي ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئياف النشاط الرياضي.
واطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على جاهزية اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بعدما أصبح جاهزاً للمشاركة في المران.
ويخوض الزمالك مواجهة ودية أمام فريق بيراميدز غدا الخميس خلال معسكره ببرج العرب في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويواصل مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الزمالك تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعبان في الفترة الحالية.
وتماثل فتحي وبامبو للشفاء من فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية قبل الانضمام للمعسكر الحالي للفريق والمقام ببرج العرب بالإسكندرية في إطار استعدادت الفريق لاستئناف النشاط الرياضي.
ويحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على الدفع باللاعبين بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية لتجهيزهما للمباريات المقبلة.
وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خوض الفريق تدريبا صباحيا غدا الخميس في معسكره الحالي ببرج العرب.
ومن المقرر أن يكون التدريب الصباحي خفيفاً حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة الودية مساء غد.
ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز وديا غدا الخميس في الخامسة مساءً على ملعب برج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.
كان الزمالك قد فاز على سموحة 5-1 الأحد الماضي في أولى مبارياته الودية خلال معسكره ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الزمالك.. تأهيل حامد وبامبو وفتحي.. وتدريب صباحي قبل ودية بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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