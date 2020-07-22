محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هادي المدني
تعادل وست هام مع مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1 بعدما تقدم في النتيجة أولًا ضمن الجولة الـ37 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" ليضمن البقاء في الموسم المقبل عقب المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على ستاد أولد ترافورد.
رفع وست هام رصيده إلى 38 نقطة وتقدم للمركز الـ15 في جدول الترتيب ليضمن البقاء في بريميرليج قبل مواجهة أستون فيلا في الجولة الأخيرة من المسابقة، حيث سيكون الصراع على تفادي أخر مراكز الهبوط منحصرًا بين "الفيلانز" وواتفورد.
وفي الجانب الأخر أصبح رصيد مانشستر يونايتد 63 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب - قبل مواجهة تشيلسي وليفربول - ليصبح قريبًا مع التأهل لدوري الأبطال حال تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة.
وتقدم أنطونيو لصالح وست هام في النتيجة بالدقيقة 45+2 من عمر المباراة عن طريقة ركلة جزاء.
لكن لم ينتظر مانشستر يونايتد كثيرًا بعد استئناف المباراة في شوطها الثاني وتعادل جرينوود لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 51 بعدما تبادل التمرير مع مارسيال وسدد كرة أرضية رائعة في الزاوية الضيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة أستون فيلا.. وست هام يتعادل مع مان يونايتد ويضمن البقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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