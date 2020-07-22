يوم تتويج الريدز.. ليفربول 4 - 2 تشيلسي.. صلاح يُهدر.. وفيرمينيو يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة ليفربول وتشيلسي عند 9:15 ضمن منافسات الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وهي المباراة التي ستشهد تتويج ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي ـ الذي حسمه ـ لأول مرة بعد غياب 30 عاماً.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، جو جوميز ، فيرجل فان دايك، أندى روبيرتسون، فابينو، جورجي فينالدوم، نابي كيتا، ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي: كيبا أريزابالاجا، ريس جيمس، سيزار أزبلكويتا، أنطونيو روديجر، ماركوس ألونسو، جورجينو، ماتيو كوفاسيتش، ويليان، ماسون ماونت، أوليفير جيرو.

انطلاق المباراة:

مرت 15 دقائق أولى هادئة بين الفريقين باستثناء الدقيقة 8 حين حول ويليان عرضية من الجانب الأيمن لتمر رأسية ماونت أعلى عارضة الريدز، فيما طالب محمد صلاح في الدقيقة 12 بركلة جزاء بعد كرة مشتركة بينه وبين رودريجيز.

في الدقيقة 22 سجل ليفربول الهدف الأول بتصويبة صاروخية من نابي كايتا من بعد منتصف الملعب.

وصلنا للدقيقة 30 من عمر الشوط الأول بفرصة كاد يُسجل منها محمد صلاح هدفاً ثانياً لليفربول فتوغل بالكرة من يمين الملعب ولكن تصويبته سكنت الشباك من الخارج.

في الدقيقة 38 سجل أرنولد الهدف الثاني لليفربول

وجاءت الدقيقة 44 بثالث أهداف ليفربول في اللقاء بعد كرة عرضية ارتطمت في صلاح وسقطت أمام فينالدوم داخل منطقة جزاء تشيلسي، ليطلق تصويبة قوية سكنت أعلى شباك كيبا الذي لم يتحرك مرة أخرى لإبعاد الكرة.

وصلنا للدقيقة 45 وليفربول متقدم بثلاثية نظيفة

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وفي الدقيقة 45+3 قلص جيرو النتيجة بهدف لتشيلسي.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول بثلاثية مقابل هدف، انتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني

في الدقيقة 51: تبادل محمد صلاح التمرير مع فيرمينيو لتصله الكرة على حدود منطقة الجزاء في مواجهة مع حارس المرمى ولكنها سددها بعيد عن المرمى.

في الدقيقة 53: نفذ روبرتسون ركنية لمحمد صلاح الذي هرب داخل منطقة الجزاء من الرقابة ولكنه سددها في يد الحارس.

وفي الدقيقة 55: أرسل أرنولد عرضية من يمين الملعب حولها فيرمينيو برأسه هدفاً رابعاً.

في الدقيقة 58: وصلت الكرة لمحمد صلاح ولكن تصويبته ارتطمت بأرجل مدافعي تشيلسي وخرجت لركنية.

وفي الدقيقة 61: قلص تامي أبراهام "البديل" النتيجة في الدقيقة 61 بهدف ثاني.

وفي الدقيقة 73 سجل بوليسيتش الهدف الثالث لتشيلسي لتشتعل المباراة.

وصلنا للدقيقة 80 من عمر المباراة والنتيجة لازالت التقدم برباعية لليفربول مقابل 3 أهداف.

في الدقيقة 84 سجل شامبرلين الذي حلّ بديلاً الهدف الخامس لفريقه.