- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
استقبلت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، حافلة فريقها في محيط ملعب "آنفيلد" معقل الفريق قبل بداية مباراة تشيلسي.
ويستضيف ليفربول نظيره تشيلسي على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
ومن المقرر أن يتسلم لاعبو ليفربول كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، في المباراة الأخيرة للفريق على ملعب "آنفيلد" هذا الموسم.
وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ19 في تاريخه ولأول مرة منذ 30 عاماً خلال هذا الموسم.
جدير بالذكر أن أندي كووك، رئيس شرطة ميرسيسايد البريطانية، حذر جماهير نادي ليفربول من التجمع في محيط ملعب "آنفيلد" الخاص بالريدز، من أجل الاحتفال بتتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير ليفربول تستقبل حافلة الفريق قبل التتويج ببريميرليج (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.