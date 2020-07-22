جماهير ليفربول تستقبل حافلة الفريق قبل التتويج ببريميرليج (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استقبلت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، حافلة فريقها في محيط ملعب "آنفيلد" معقل الفريق قبل بداية مباراة تشيلسي.

ويستضيف ليفربول نظيره تشيلسي على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ومن المقرر أن يتسلم لاعبو ليفربول كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، في المباراة الأخيرة للفريق على ملعب "آنفيلد" هذا الموسم.

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وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ19 في تاريخه ولأول مرة منذ 30 عاماً خلال هذا الموسم.

جدير بالذكر أن أندي كووك، رئيس شرطة ميرسيسايد البريطانية، حذر جماهير نادي ليفربول من التجمع في محيط ملعب "آنفيلد" الخاص بالريدز، من أجل الاحتفال بتتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".