حلم حجازي يتحقق.. وست بروميتش يتعادل ويصعد "مباشرة" للدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

عاد الدولي المصري أحمد حجازي من جديد للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خطف وست بروميتش ألبيون لبطاقة التأهل المباشر الثانية لـ"بريميرليج" موسم 2020-2021.

وتعادل وست بروميتش في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب" 2-2 مع كوينز بارك، وتواجد أحمد حجازي على مقاعد بدلاء وست بروميتش.

ورفع وست بروميتش رصيده للنقطة رقم 83 في المركز الثاني، ليصعد مباشرة للدوري الإنجليزي الموسم المقبل بصحبة ليدز يونايتد بطل "شامبيونشيب".

واستفاد ويست بروميتش من تعثر كل من برينتفورد وفولهام اللذين يحتلان المركز الثالث والرابع والمنافسين المباشرين للفريق على البطاقة الثانية، حيث خسر برينتفورد أمام بارنسلي 1 / 2، فيما تعادل فولهام مع ويجان 1 /1.

وتقدم كوينز بارك رينجرز في الدقيقة 34 عن طريق ريان مانينج، قبل أن يسجل جرادي ديانجانا هدف التعادل في الدقيقة 44.

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وفي الدقيقة 49 سجل كالوم روبينسون الهدف الثاني لويست بروميتش، لكن إبريتش إيزي أدرك التعادل لكوينز بارك رينجرز في الدقيقة 61.

وفي باقي المباريات، اكتسح ليدز الذي حسم صعوده في وقت سابق، ضيفه تشارلتون 4 /صفر.

فيما فاز كارديف سيتي على هال سيتي 3 /صفر، وخسر نوتنجهام فورست أمام ضيفه ستوك سيتي 1 / 4.

وفاز سوانزي سيتي على ريدنج 4/ 1 وميلوال على هدرسفيلد تاون 4 / 1 ، وفاز لوتون تاون على بلاكبيرن 3 / 2 وتعادل بريستول سيتي مع بريستون نورث إند 1 / 1، وتعادل شيفيلد وينزداي مع ميدلزبرة 1 / 1 ، وبرمنجهام مع ديربي كاونتي 1 / 1.

وستتنافس الأندية أصحاب المراكز من الثالث وحتى السادس، على البطاقة الثالثة التي يصعد صاحبها للدوري الممتاز، عن طريق لعب المباريات الفاصلة، وهي أندية برينتفورد (الثالث) وفولهام (الرابع) وكارديف سيتي (الخامس) وسوانزي سيتي (السادس).