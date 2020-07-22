مدرب الهلال السابق: سعدت بتدريب شيكابالا.. وحاولت ضم "شبيه ميسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ماريوس سيبيريا المدير الفني للهلال والرائد في الدوري السعودي سابقًا بأنه سعد بالعمل مع محمود عبدالرازق "شيكابالا"، كما حاول التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه".

وقال سيبيريا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أرى أن مصر كان عليها أن تفوز ببطولة تلو الأخرى في إفريقيا لوجود لاعبين مميزين في الدوري المصري، بخلاف العناصر في الدوري الانجليزي أيضًا والبعض منهم كنت أتمنى وأسعى لضمه."

Advertisements

وتابع متحدثًا عن تجربته مع محمد عطوة، وشيكابالا في الرائد السعودي: "كنت سعيد للغاية بالعمل مع شيكابالا، ومحمد عطوة كلاهما يحبونني وأرسل لهما تحياتي.. سعيت دائمًا لضم اللاعبين المصريين لأنهم لاعبين جيدين ولديهم قدرات رائعة وفنيين ومهارات."

وأضاف :"هناك لاعب حاولت التعاقد معه وهو الآن في انجلترا وكان مميز للغاية.. صعب علي أن أتذكر الأسماء بسبب عدم قدرتي على فهم اللغة العربية الذي يجعل الأسماء صعبة أيضًا."

واختتم قائلًا: "كنت أحب أن أتعاقد مع لاعب يشبه ميسي كثيرًا وكان لاعب شاب، ربما كان يسمى بتريزيجيه، فهو لاعب مذهل للغاية."