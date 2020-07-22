ليفربول يبدأ حفل التتويج بثلاثية في تشيلسي بالشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي ليفربول و تشيلسي، بتقدم الأول بثلاثية مقابل هدف ، في المبارة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة ال 37 من الدوري الإنجليزي.

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق الغيني نابي كيتا في الدقيقة 24، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك كيبا حارس البلوز، لتعلن عن تقدم أبطال الدوري الإنجليزي.

ثم في الدقيقة 38، أضاف أليكسانر أرنولد الهدف الثاني لليفربول، من ركلة حرة

مباشره من علي حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك كيبا حارس مرمي تشيلسي.

وفي الدقيقة 44، أضاف فينالدوم الهدف الثالث لليفربول ، بعد ركلة ركنية من لصالح ليفربول من الجهة اليسرى ينفذها أندرو روبيرتسون بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لترت الكرة امام اللاعب جورجينيو فينالدوم الذي يسدد مباشرة كرة قوية تسكن أقصى الزاوية اليسرى للشباك.

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وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا

من الضائع ، إستطاع تشيلسي إضافه هدفه الأول في اللقاء عن طريق مهاجمه أوليفيه جيرو، بعد هجمة منظمة من لاعبي تشيلسي تصل الى اللاعب ماسون ماونت في الجهة اليسرى يلعب عرضية ليهيئها اللاعب ماركوس ألونسو إلى ويليان الذي يسدد مباشرة كرة قوية يتصدى لها اليسون ويكملها أوليفييه جيرو في الشباك محرزا هدف تقليص الفارق.

ومن المقرر أن يرفع ليفربول كاس البريميرليج بعد مباراته اليوم أمام تشيلسي ، والتي تجمع بين الفرييقين علي ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة ال 37 من الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق الريدز لقب البطولة بعد غيابه عنه منذ 30عام.