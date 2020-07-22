شاهد .. أرنولد يحرز الثاني لليفربول في مرمي تشيلسى

تمكن فريق ليفربول من إحراز الهدف الثاني له في اللقاء عن طريق لاعبه أيكساندر أرنولد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء علي ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

سجل أرنولد الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، من ركلة حرة مباشرة من علي حدود الجزاء، نفذها اللاعب ببراعه، لتسكن أقصي الزاوية اليسري لكيبا حارس مرمي تشيلسي.

وكان قد سجل الهدف الأول لليفربول نابي كيتا من تسديدة صاروخيه.

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ومن المقرر أن يرفع ليفربول كاس البريميرليج بعد مباراته اليوم أمام تشيلسي ، والتي تجمع بين الفرييقين علي ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة ال 37 من الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق الريدز لقب البطولة بعد غيابه عنه منذ 30عام.