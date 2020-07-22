شاهد.. صاروخية كيتا تفتتح أول أهداف ليفربول في تشيلسي

سجل فريق ليفربول هدف التقدم في شباك نظيره تشيلسي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جاء هدف ليفربول عن طريق الغيني نابي كيتا في الدقيقة 24، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك كيبا حارس البلوز، لتعلن عن تقدم

أبطال الدوري الإنجليزي بالهدف الأول في شباك تشيلسي.

وتشهد المباراة تتويج ليفربول باللقب ورفع الكأس اليوم بواسطة القائد جوردان هندرسون واللاعبين، وكان من المفترض أن يتواجد أسر اللاعبين وأطفالهم في الملعب لمشاهدة المباراة والاحتفال بعد التتويج باللقب ولكن تم إلغاء الأمر بسبب

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي :

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - كيتا

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خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني

التشكيل الأساسي لفريق تشيلسي :

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما

خط الوسط: رييس جيمس – جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش – ماركوس ألونسو

خط الهجوم: ويليان – جيرو – ميسون ماونت