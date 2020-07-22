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بث مباشر لمباراة ليفربول ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي

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تقدم "الوفد"، خدمة البث المباشر لمباراة وتشيلسي، في الجولة 37 من الممتاز "بريميرليج".

وسيحصل ليفربول على كأس بريميرليج بشكل رسمي في لقاء اليوم بعدما ضمن التتويج بوصوله للنقطة 93 في صدارة الترتيب، بينما يحل ثالثًا برصيد

63 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، جو جوميز ، فيرجل فان دايك، أندى روبيرتسون، فابينو، جورجي فينالدوم، نابي كيتا، ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل البلوز: كيبا أريزابالاجا، ريس

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جيمس، سيزار أزبلكويتا، أنطونيو روديجر، ماركوس ألونسو، جورجينو، ماتيو كوفاسيتش، ويليان، ماسون ماونت، أوليفير جيرو.

 

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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