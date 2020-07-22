بث مباشر لمباراة ليفربول ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي

تقدم "الوفد"، خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
وسيحصل ليفربول على كأس بريميرليج بشكل رسمي في لقاء اليوم بعدما ضمن التتويج بوصوله للنقطة 93 في صدارة الترتيب، بينما يحل تشيلسي ثالثًا برصيد63 نقطة.
وجاء تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، جو جوميز ، فيرجل فان دايك، أندى روبيرتسون، فابينو، جورجي فينالدوم، نابي كيتا، ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.
وجاء تشكيل البلوز: كيبا أريزابالاجا، ريس
لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
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