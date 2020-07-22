لاعب ليفربول السابق: الفريق حقق إنجازًا بفضل كلوب و صلاح

أكد روبي فاولر نجم ليفربول السابق ، أن ليفربول حقق إنجازا بعد تتويجيه بلبب البريميرليج هذا العام، بفضل لاعبيه ، والمدير الفني يورجن كلوب.

وقال فاولر في تصريحات عبر قناة بيين سبورت :"ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي العام الحالي ، بفضل حقبة من الااعبين الجيدين، والمدير الفني يورجن كلوب، ليعود لقب البريميرليج إلي أنفيلد بعد غياب

30 عاما ، أنه فعلا إنجاز "

وواصل:"اعتقد انه منذ النقطة التي وصل فيها يورجن كلوب إلي ليفربول ، أثبت أنه مدرب جيد فقد حقق دوري ابطال اوروبا ووصل إلي نهائي كاس الاتحاد وحقق لقب الدوري الإنجليزى"

وأضاف روبي عن حصل الريجز علي بطولة دوري أبطال

أوروبا العام الماضي:" ليفربول لديه لاعبين جيدين استطاعو الحصول علي التشامبونزليج، الفريق لاعبين جيدين مثل محمد صلاح و ساديو ماني و روبيرتو فيرمينيو ، وكلوب قادهم لتحقيق اللقب، منحهم الفرصة لكي يؤدو جيدا"

ومن المقرر أن يرفع ليفربول كاس البريميرليج بعد مباراته اليوم أمام تشيلسي ، والتي تجمع بين الفرييقين علي ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة ال 37 من الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق الريدز لقب البطولة بعد غيابه عنه منذ 30عام.