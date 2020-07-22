يلا شوت Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة لايف Koora رابط سريع ليفربول ضد تشيلسي Liverpool

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مواجهة صعبة عندما يستضيف نظيره تشيلسي، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في التاسعة والربع من مساء اليوم، الأربعاء، في قمة منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويغرد ليفربول منفردا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2019-2020، برصيد 93 نقطة حيث حسم التتويج باللقب في وقت سابق، فيما يأتي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة خلف مانشستر سيتى الوصيف، ويتفوق البلوز بفارق نقطة واحدة عن فريقى ليستر سيتى ومانشستر يونايتد صاحبى المركزين الرابع والخامس على الترتيب برصيد 62 نقطة لكل منهما.

وتطغى على مواجهة ليفربول وتشيلسي الأجواء الاحتفالية رغم رغبة الفريقين القوية في تحقيق الفوز، حيث من المقرر أن يتسلم محمد صلاح ورفاقه لقب كأس البريميرليج عقب نهاية

اللقاء في المواجهة الأخيرة للفريق على ملعبه، بعدما عاد الريدز لمنصة التتويج بالمسابقة للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وسقط ليفربول في الجولة الماضية أمام أرسنال بهدفين مقابل هدف، على ملعب "الإمارات"، لتضيع على الريدز فرصة تحقيق الرقم القياسي كأكثر ناد تحقيقًا للنقاط في موسم واحد من الدوري الانجليزي بشكل رسمي، حيث يتبقى له جولتان فقط إذا فاز فيهما يصل للنقطة 99، فيما يعد الرقم القياسي 100 نقطة والمسجل باسم مانشستر سيتي.

في المقابل، لا يملك تشيلسى أي خيارات ضد ليفربول الليلة سوى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على تواجده في المركز الثالث للبريميرليج خاصة مع المنافسة الشرسة التي يلقاها من فريقى ليستر سيتى ومانشستر يونايتد علما

Advertisements

بأن الأخير يلتقى مع وست هام يونايتد فى السابعة مساء اليوم، حيث يتبقى له بجانب مواجهة الريدز، وولفرهامبتون الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من المسابقة هذا الموسم.

من جانبه، وجه الألمانى يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزى، رسالة قوية إلى منافسيه بأن تتويج بالدورى الإنجليزى لن يكون الأخير للنادى خلال السنوات المقبل.

قال مدرب ليفربول فى مؤتمر صحفى قبل مواجهة تشيلسى "إنها 100 في المائة من أعظم الأيام فى حياتى، أن أوقع يدى فى النهاية على هذا الكأس عندما كان الجميع ينتظرون الحصول عليه بين أيديهم".

وتحدث كلوب عن لقاء تشلسى، قائلا: "تشيلسى سيقوم ببعض التغييرات الجيدة، لكنه تمتع بدفعة معنوية أفضل (بعد التأهل لنهائى كأس انجلترا)، يجب أن نتأكد أن لا نسهّل عليه الأمر، التفاصيل الصغيرة تحسم المباريات، ويجب أن نعتنى بهذه التفاصيل جيدا".

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )