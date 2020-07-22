صور..الأهلي السعودي يسقط أمام أحد وديًا

حقق فريق أحد فوزًا على نظيره فريق الأهلي السعودي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التى أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار أستعدادات الأندية لاستئناف دوري كأس محمد

بن سلمان.

احرز أهداف أحد كلا من ‏شيهاب زغلامي ومحمد المطوع في الدقيقتين ٧٥، ٨٠ من زمن اللقاء.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري

كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٣ نقطة.