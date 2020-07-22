النصر السعودي يخسر أمام الفتح بثلاثية

حقق فريق الفتح فوزا علي نظيره فريق النصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم، وذلك ضمن أستعدادات الأندية لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. أحرز هدف النصر الوحيد عبد الرزاق حمد الله في الشوط الأول. حمد الله في الشوط الأول. بينما أحرز ثلاثية الفتح كلا من مروان سعدان ونواف بوشل ومحمد مجرشي، في الدقائق 53 و55 و81 من عمر المباراة. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020. مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020. يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٧ نقطة.

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