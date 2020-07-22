برنامج تأهيلي خاص لفريق الطائرة للسيدات بالزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الأربعاء تحت قيادة إيهاب محمد علي المدير الفني للفريق عقب انتهاء فترة الراحه من التدريبات أمس الثلاثاء.

ويخضع الفريق لبرنامج تأهيلي خاص باللاعبات يسير بشكل جيد استعداد لاستئناف مباريات الدوري .

Advertisements

وخضع اليوم الفريق لعمل قياسات بدنية للاعبات للوقوف على مستوى اللياقة قبل خوض التدريبات والتأكد من

جدوى البرنامج التدريبي الذي تم وضعه للفريق خلال الأيام الحاليه .ومنح الجهاز الفني راحه للفريق يومي 26 و27 لانشغال النادي بالجمعيه العموميه التي سوف تعقد خلال الأيام المقبله علي أن يتم استئناف التدريبات عقب انتهاء الجمعيه العمومية.