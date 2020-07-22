يقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول في مباراة الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي. ويلعب ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد معقل الفريق الأحمر. وعقب المباراة يحتفل ليفربول بطل الدوري الإنجليزي باللقب الذي حققه بعد غياب لقرابة الـ30 عاما. ويتسلم ليفربول درع الدوري الإنجليزي بعد نهاية المباراة ليحتفل بلقب البريميرليج. وجاء تشكيل ليفربول الذي دفع به يورجن كلوب المدير الفني للفريق كالآتي: المرمى: أليسون. الدفاع: أليكس أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – روبيرستون. الوسط: نابي كيتا – فينالدوم – فابينيو. Advertisements الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني. على الجانب الآخر جاء تشكيل تشيلسي الذي اعتمد عليه فرانك لامبارد المدير الفني للفريق الأزرق كالآتي: المدير الفني للفريق الأزرق كالآتي: المرمى: كيبا. الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما. الوسط: رييس جيمس – جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش – ماركوس ألونسو. الهجوم: ويليان – جيرو – ميسون ماونت. لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا ) لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا ) لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يلا شوت Livestream مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر LIVE7HD كورة لايف رابط ماتش ليفربول جودة متعددة Now لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.