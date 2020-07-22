شاهد فيديو أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي، في قمة مباريات اليوم الاربعاء يوليو 2020، فى اطار منافسات الجولة الـ 37، من البريميرليج.
تنقل مباراة “ليفربول وتشيلسي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما قناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية، على ملعب “آنفيلد روود” بمدينة ليفربول.
تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..
تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر آرنولد – فينالدو- فابينيو – نابي كيتا – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح
تشكيلة تشيلسي اليوم: كيبا – سيزار أثبيلكويتا – كورت زوما – أنتونيو روديجر – ريس جيمس – ماتيو كوفاشيتش – جورجينيو – ماركوس ألونسو – ويليان – أوليفييه جيرو – ماسون مونت.
قم بتحديث الصفحة بأستمرار..
اليكم أهداف المباراة..
هدف التقدم لليفربول “كيتا” 1-0
هدف ليفربول الثاني “اليكسندر ارنولد” 2-0
هدف ليفربول الثالث “فينالدوم” 3-0
هدف تشيلسي الاول “جيرو” 1-3
اضغط هنا لمشاهدة فيديو أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي
..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.