أهداف مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الانجليزي

التقى مانشستر يونايتد نظيره وست هام يونايتد على ملعب أولد ترافورد في إطار مباريات الجولة ال37 من الدوري الانجليزي، مساء اليوم الاربعاء، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

وحظى هذا اللقاء باهتمام عشاق تشيلسي وليستر سيتي كون نتيجته تؤثر بصورة مباشرة على هوية الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل جنبًا إلى جنب البطل ليفربول والوصيف مانشستر سيتي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ 63 نقطة بعد تعادله مع وست هام اليوم، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج بفارق نقطة عن ليستر سيتي الخامس، ليصبح الحسم في الجولة الأخيرة عندما يحل اليونايتد ضيفًا على ليستر في ملعب كينج باور.

وسيظل مانشستر يونايتد في المركز الثالث لمدة ساعات قليلة لحين التعرف على نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول المقرر لها مساء اليوم على ملعب آنفيلد روود لحساب نفس الجولة، فقد تقدم اليونايتد بفارق الأهداف فقط عن تشيلسي الذي تراجع للمركز الرابع مؤقتًا.

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وواصل المدير الفني لليونايتد الاعتماد على الرباعي الشرس هجوميًا “مارسيال وراشفورد وبرونو فيرنانديز وماسون جرينوود” ومن خلفهم الثنائي بوجبا وماتيتش.

ورغم ضمانه للبقاء في الدوري الانجليزي للموسم المقبل، دخل مدرب وست هام يونايتد “ديفيد مويس” بخطة هجومية في تطبيق لمبدأ اللعب النظيف وتكافؤ الفرص.

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