مانشستر يونايتد ينتزع المركز الثالث في الدوري الانجليزي “مؤقتًا” رغم تعدله المحبط مع وست هام

التقى مانشستر يونايتد نظيره وست هام يونايتد على ملعب أولد ترافورد في إطار مباريات الجولة ال37 من الدوري الانجليزي، مساء اليوم الاربعاء، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

وحظى هذا اللقاء باهتمام عشاق تشيلسي وليستر سيتي كون نتيجته تؤثر بصورة مباشرة على هوية الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل جنبًا إلى جنب البطل ليفربول والوصيف مانشستر سيتي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ 63 نقطة بعد تعادله مع وست هام اليوم، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج بفارق نقطة عن ليستر سيتي الخامس، ليصبح الحسم في الجولة الأخيرة عندما يحل اليونايتد ضيفًا على ليستر في ملعب كينج باور.

وسيظل مانشستر يونايتد في المركز الثالث لمدة ساعات قليلة لحين التعرف على نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول المقرر لها مساء اليوم على ملعب آنفيلد روود لحساب نفس الجولة، فقد تقدم اليونايتد بفارق الأهداف فقط عن تشيلسي الذي تراجع للمركز الرابع مؤقتًا.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة دون ظهيره الأيسر الأساسي “لوك شو” بسبب الإصابة، كما جلس الظهير الأيمن الأساسي وان بيساكا على الدكة للراحة، ليقوم سولشاير بإشراك الثنائي “براندون ويليامز وفوسو مينساه” على الطرفين منذ البداية.

Advertisements

وواصل المدير الفني لليونايتد الاعتماد على الرباعي الشرس هجوميًا “مارسيال وراشفورد وبرونو فيرنانديز وماسون جرينوود” ومن خلفهم الثنائي بوجبا وماتيتش.

ورغم ضمانه للبقاء في الدوري الانجليزي للموسم المقبل، دخل مدرب وست هام يونايتد “ديفيد مويس” بخطة هجومية في تطبيق لمبدأ اللعب النظيف وتكافؤ الفرص.

واستطاع وست هام انهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله المهاجم الدولي الانجليزي ميشيل أنتونيو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع، إثر ركلة جزاء أحتسبت ضد بول بوجبا بعد لمس متعمد لتسديدة “ديكلان رايس” باليد داخل منطقة الجزاء.

وخلال الشوط الثاني، تمكن ماسون جرينوود من تعديل النتيجة لمانشستر يونايتد 1/1 بعد تسديدة يسارية قوية، بفضل عملية ثنائية داخل منطقة الجزاء قام بها مع أنتوني مارسيال.

ولم يستطع مانشستر يونايتد اختراق دفاع وست هام فيما تبقى من أحداث الشوط الثاني، وعندما فعل أهدر مهاجمه البديل “إيجالو” فرصة هدف مؤكد.

..