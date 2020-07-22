عاجل | تشكيلة ليفربول الأساسية أمام تشيلسي “صلاح يبدأ مع كيتا وفينالدوم”

أعلن المدير الفني الألماني يورجن كلوب تشكيلة ليفربول الأساسية أمام تشيلسي، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الاربعاء، على ملعب آنفيلد روود، ضمن الجولة 37 من الدوري الانجليزي، والتي ستشهد تسلم ليفربول للقب الدوري لأول مرة في التاريخ منذ 30 عامًا.

تواجد النجم المصري محمد صلاح في تشكيلة ليفربول الأساسية أمام فريقه السابق، وسيتواجد من خلفه الثنائي نابي كيتا وفينالدوم في خط الوسط.

وسيواصل قائد ليفربول “جوردان هندرسون” تغيبه عن تشكيلة ليفربول بداعي الإصابة في الركبة، وكذلك سيغيب الإنجليزي المخضرم “جيمس ميلنر” لعدم تماثله الشفاء الكامل.

وبسبب غياب هندرسون وميلنر، قرر المدير الفني للريدز الاعتماد على ثلاثة لاعبين بنزعة دفاعية في خط الوسط يتقدمهم البرازيلي فابينيو بالاضافة لنابي كيتا وفينالدوم.

أما تشيلسي، سيعتمد على الثلاثي ويليان وأوليفيه جيرو وماسون مونت في الخط الأمامي، ومن خلفهم الرباعي “جيمس وكوفاشيتش وجورجينيو وألونسو”.

والتالي تشكيلة ليفربول الأساسية :

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر آرنولد

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فينالدو – فابينيو – نابي كيتا

ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

تشكيلة تشيلسي الأساسية :

كيبا

سيزار أثبيلكويتا – كورت زوما – أنتونيو روديجر

ريس جيمس – ماتيو كوفاشيتش – جورجينيو – ماركوس ألونسو

ويليان – أوليفييه جيرو – ماسون مونت