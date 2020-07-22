بث مباشر | شاهد ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “ليفربول وتشيلسي” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 بالجولة الـ 37، في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

تنقل مباراة “ليفربول وتشيلسي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما قناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب “آنفيلد روود” بمدينة ليفربول.

تعتبر هذه المباراة في غاية الأهمية لفريق “تشيلسي” الذي يسعى إلى حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل، حيث يواجه منافسة شرسة من “ليستر سيتي ومانشستر يونايتد”.

ويحتل البلوز المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن اصاحب المركزين الرابع والخامس “ليستر سيتي ومانشستر يونايتد”، حيث يتساوى الفريقين في عدد النقاط بـ 62 نقطة لكل منهما.

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في المقابل سيسعى بطل الدوري الانجليزي “ليفربول” إلى تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

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ليفربول 3-1 تشيلسي

????️ملعب آنفيلد روود (ليفربول)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 37)

جارية الآن

بث مباشر ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر للقاء القمة بين ليفربول وتشيلسي

???? كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة كل دقيقة واحدة للتعرف على أبرز أحداث اللقاء أول بأول

???? تشيلسي عليه الفوز أو التعادل لاستعادة المركز الثالث من مانشستر يونايتد بعدما تعادل اليونايتد مع وست هام

سيكون معكم في هذه التغطية “محمود ماهر”

???? تشكيلة ليفربول اليوم : أليسون بيكر – أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر آرنولد – فينالدو- فابينيو – نابي كيتا – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

: أليسون بيكر – أندرو روبرتسون فيرجيل فان دايك جو جوميز ألكسندر آرنولد – فينالدو- فابينيو نابي كيتا – ساديو ماني روبرتو فيرمينو محمد صلاح ???? تشكيلة تشيلسي اليوم : كيبا – سيزار أثبيلكويتا – كورت زوما – أنتونيو روديجر – ريس جيمس – ماتيو كوفاشيتش – جورجينيو – ماركوس ألونسو – ويليان – أوليفييه جيرو – ماسون مونت

: كيبا – سيزار أثبيلكويتا كورت زوما أنتونيو روديجر – ريس جيمس ماتيو كوفاشيتش جورجينيو ماركوس ألونسو – ويليان أوليفييه جيرو ماسون مونت 0″ ???? مسؤولو الاتحاد الانجليزي يضعون كأس الدوري الإنجليزي في مدخل ملعب آنفيلد روود من أجل تسليمه بعد انتهاء اللقاء للاعبي ليفربول لأول مرة في التاريخ منذ 30 عامًا.

0″ الكاميرا تركز على جوردان هندرسون الذي سيتسلم الكأس اليوم بصفته قائد ليفربول

0″ ????‍♂️ يدير هذا اللقاء الحكم آندريه مارينير

1″ ???? صافرة بداية اللقاء..

5″ محمد صلاح يتعرض لدفعة داخل منطقة الجزاء ويطالب باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم يشير باستمرار اللعب.

13″ لعبة ثنائية روعة بين محمد صلاح وفينالدوم…وروديجر يقطع الطريق على محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، والحكم يرفض إعادة اللقطة، رغم تعرض صلاح للحجز من روديجير.

16″ بوووووووووم…ريس جيمس يطلق تصويبة صاروخية من على خط ال18 بمنطقة جزاء ليفربول تمر فوق العارضة بقليل..

23″ ⚽️ جوووووووووووول…نابي كيتا يمنح ليفربول الأفضلية بتسجيل الهدف الأول إثر تصويبة صاروخية على أقصى يسار الحارس كيبا الذي تفاجأ بها.

23″ تصويبة صاروخية غير عادية من كيتا بعدما قص الكرة من ويليان على حافة منطقة جزاء تشيلسي .. ذهبت في المقص الأيسر بطريقة رهيبة!!

37″ جووووووووووووووول…هدف رائع لليفربول عن طريق ألكسندر آرنولد، من ركلة حرة مباشرة نفذها من 30 ياردة من فوق الحائط البشري بالقدم اليمنى مقوسة تذهب على أقصى يسار الحارس كيبا الذي لم يتحرك عليها.

44″ جوووووووووووووووول…الهدف الثالث لليفربول يسجلها الهولندي فينالدوم.

44″ فينالدوم تلقى تمريرة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من ركنية نفذها روبرتسون.

45″ الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع

45+2″ هجمة منظمة لتشيلسي .. تمريرة عرضية من ماركوس ألونسو إلى ويليان الذي يصوب من لمسة واحدة والحارس أليسون بيكر يتصدى..وأوليفيه جيرو يتابع

45+2″ جووووووووووووووووول…تشيلسي يقلص النتيجة 1/3 ..أوليفيه جيرو يتابع تسديدة ويليان التي سقطت من أليسون بيكر داخل منطقة الستة ياردات، ليسجل هدف حفظ ماء الوجه خلال الشوط الأول..

45+3″ المباراة تعود من جديد .. ربما تزيد سخونة في الشوط الثاني لو أضاف تشيلسي هدفًا مبكرًا!

45+3″ صافرة نهاية الشوط الأول..

استراحة قصيرة ونواصل

45″ عودة إلى الشوط الثاني..

48″ ضغط كبير من تشيلسي في بداية الشوط الثاني، ومحاولات من لاعبي ليفربول لتهدئة اللعب

50″ صلاااااااااااح…شبه انفراد يهدره بغرابة ، بتصويب الكرة بوجه القدم اليسرى جوار القائم الأيمن بعيدة جدًا !!!

51″ الإعادة توضح تسرع غير مبرر من صلاح في التسديد

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