رياضة | جدول مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، مواعيد المباريات المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة لمواعيد مباريات الجولات 19، 20، 21، 22، وذلك بعد موافقة الأمن على استئناف البطولة المحلية بداية من 6 أغسطس المقبل.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويتواجد الزمالك بالمركز الرابع بـ 31 نقطة.

وإليكم مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز بعد استئنافها:-

الأهلي

- 9 أغسطس: الأهلي × إنبي (مؤجلة من الجولة 15) – ستاد القاهرة الدولي (8:00 مساءًا)

- 14 أغسطس: الأهلي × الإنتاج الحربي (الجولة 19) – ستاد السلام (9:00 مساءًا)

- 17 أغسطس: الأهلي × أسوان (الجولة 20) – ستاد القاهرة الدولي (9:00 مساءًا)

- 22 أغسطس: الأهلي × الزمالك (الجولة 21) – ستاد القاهرة الدولي (9:00 مساءًا)

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- 26 أغسطس: الأهلي × الجونة (الجولة 22) – ستاد القاهرة الدولي (9:00 مساءًا)

الزمالك

- 6 أغسطس: الزمالك × المصري (مؤجلة من الجولة 14) – ستاد برج العرب (8:00 مساءًا)

- 10 أغسطس: الزمالك × الاتحاد السكندري (مؤجلة من الجولة 18) – ستاد برج العرب (9:00 مساءًا)

- 15 أغسطس: الزمالك × المقاصة (الجولة 19) – ستاد القاهرة الدولي (8:00 مساءًا)

- 18 أغسطس: الزمالك × إف سي مصر (الجولة 20) – ستاد الكلية الحربية (9:00 مساءًا)

- 22 أغسطس: الزمالك × الأهلي (الجولة 21) – ستاد القاهرة الدولي (9:00 مساءًا)

- 27 أغسطس: الزمالك × المقاولون (الجولة 22) – ستاد السلام (9:00 مساءًا)