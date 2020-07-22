رياضة | موعد مباراة الكلاسيكو بين الهلال والنصر في دوري الأمير محمد بن سلمان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الكلاسيكو بين الهلال والنصر في دوري الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين للدوران من جديد اعتباراً من 4 أغسطس المقبل، بعد توقف نحو 142 يوما،ً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد حددت مواعيد المباريات المتبقية من البطولة؛ حيث ستعود منافسات المسابقة بدءا من الجولة الـ23 في الرابع من أغسطس المقبل، فيما تختتم البطولة بالجولة الـ30 في 9 سبتمبر المقبل.

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وستشهد الجولة الـ23 مواجهة نارية بين الهلال وغريمه الأزلي النصر في كلاسيكو الكرة السعودية، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

وستذاع المباراة عبر قناة ksa sport، السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، جمعهم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل في 6 مباريات، وهزم في مباراة واحدة، وأحرز لاعبيه 51 هدفا، وتلقت شباكه 18 هدفا، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.