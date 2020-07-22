رياضة | قبل عودته.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل عودته.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الأندية لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فترة دام للأكثر من ثلاث أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

تعود عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدوران من جديد اعتباراً من 4 أغسطس المقبل، بعد توقف نحو 142 يوما،ً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن جدول الجولات المتبقية من المسابقة؛ حيث ستنطلق الجولة الـ23 في الرابع من أغسطس المقبل، فيما تختتم البطولة بالجولة الـ30 في 9 سبتمبر المقبل.

وسيشهد يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس المقبل، 5 مواجهات نارية حيث ستنطلق الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين بمباراة الفتح ضد الفيحاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت السعودية.

وسيلتقي فريق الاتحاد بنظيره أبها، الساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة وربع بتوقيت السعودية.

وسيواجه الرائد فريق ضمك، في تمام الساعة السادسة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية.

وسيلعب فريق الفيصلي أمام التعاون، الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية.

وسيلتقي الأهلي بفريق الحزم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية.

وتستكمل منافسات الجولة يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس، حيث سيواجه العدالة نظيره الاتفاق، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت السعودية، فيمل سيلتقي فريث الوحدة بالشباب، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة ونصف بتوقيت السعودية.

وتختتم الجولة بلقاء ديربي الرياض بين الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية.

وفيمل يلي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:-

1- الهلال برصيد 51 نقطة

2- النصر برصيد 45 نقطة

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3- الوحدة برصيد 39 نقطة

4- الأهلي برصيد 37 نقطة

5- الفيصلي برصيد 34 نقطة

6-التعاون برصيد 32 نقطة

7- الرائد برصيد 32 نقطة

8- الشباب برصيد 31 نقطة

9- أبها برصيد 30 نقطة

10- الاتفاق برصيد 29 نقطة

11- الفيحاء برصيد 27 نقطة

12-الحزم برصيد 24 نقطة

13- الاتحاد برصيد 23 نقطة

14- الفتح برصيد 19 نقطة

15- ضمك برصيد 18 نقطة

16- العدالة برصيد 14 نقطة