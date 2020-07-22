رياضة | التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد الإسباني يعتبر من أبرز الأسماء التي سترحل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن خيمس رودريجيز يمتلك ثلاث عروض من كلا من بنفيكا البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن خيمس رودريجيز عاد إلى ريال مدريد في الصيف الماضي بعد أن خاض موسمين في صفوف بايرن ميونخ الألماني ولكن النجم الكولومبي لم يحظى بفرصة للمشاركة في الموسم الحالي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن خيمس رودريجيز يحظى بإهتمام نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني في الصيف الماضي علماً بأن النجم الكولومبي ينتهي عقده مع الميرينجي في صيف 2021.